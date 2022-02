Vittoria. Quel nome, Francesca e Attilio, lo avevano scelto quando la bimba era solo un sogno d’amore. Ieri, l’otto febbraio è nata, all’ospedale di Civitanova Marche. L’otto come il numero della canotta del suo papà, campione con il Basket Recanati, in serie A2. Attilio Pierini, detto Attila, morì in un terribile incidente stradale sulla A24 in viaggio verso Roma il 23 giugno del 2020. Era in auto con Francesca. Anche lei rimase gravemente ferita. Dopo aver riacquistato le forze ha deciso di far germogliare quel frutto dell’amore, sognato e progettato con la Pma (Procreazione Medicalmente Assistita) che la coppia aveva già avviato, prima dello schianto.