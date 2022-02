Continua a scendere la curva dell'incidenza nella nostra regione, oggi ferma a quota 1400, oltre 112 punti in meno rispetto a ieri. 3213 i nuovi casi irlevati nella nostra regione nelle ultime 24 ore, la piuàù colpita è sempre la provincia di Ancona (877) seguita da vicino da quella di Macerata (800); poi Pesaro Urbino (597), Ascoli Piceno (460) e Fermo (353) , 126 contagiati provenienti da fuori regione.

Pressochè stabili i ricoveri, 51 in terpia intensiva, + 1 rispetto a ieri, con un tasso di saturazione che si mantiene sotto al 20%, siamo al 19,9 %, 316 invece i pazienti in area medica come ieri, con un tasso di occupazione che resta fermo al 30,07%. E come nei giorni scorsi la larga maggioranza dei posti in intensiva sono occupati da persone non vaccinate, si parla del 72% del totale.

Si registrano purtroppo 8 nuovi decessi, Tra cui un 57enne di Jesi e un 68enne di Rapagnano nel Fermano, entrambi con patologie pregresse. Oltre a loro due hanno perso la vita anche una donna e 5 uomini tra gli 80 e i 92 anni, anch'essi con patologie pregresse, che portano il totale delle vittime dall'inizio della pandemia a 3490.