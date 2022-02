"Così non si va avanti, servono azioni concrete per rimodulare i servizi della sanità fermana", quelle azioni che il direttore di Area Vasta Roberto Grinta aveva promesso ai sindacati durante l'incontro in Prefettura dello scorso venerdì. Il numero di nuove assunzioni annunciate dall'Asur di Fermo per i sindacati è una goccia nel mare, senza contare che il prossimo 31 marzo scadranno in 15 tra infermieri e OSS.

Al momento dall'Asur non sono arrivate risposte ma almeno c'è una convocazione per fare il punto su organici e personale, l'appuntamento è stato fissato per il prossimo 15 febbraio, ma, ammoniscono i sindacati, "servono proposte concrete, se non ci saranno partirà la protesta"