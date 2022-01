Era annunciata e puntualmente è arrivata, anche sulla costa, soprattutto nel nord della regione. I primi fiocchi sono iniziati a scendere in tarda mattinata tra a Pesaro, poi a Fano, depositando circa 10, 15 centimetri di neve sulle strade.

Ad Ancona prima una leggera pioggia, verso le 16 anche nel capoluogo è arrivata la neve. Pioggia intensa lungo la costa fermana e ascolana, nevischio per le strade di Civitanova, neve a Fermo e nella provincia di Ascoli. A Senigallia la neve è arrivata fino al mare, ricoprendo interamente la spiaggia e c'è anche chi ha sfidato il vento gelido per immortalare lo spettacolo della neve sul mare. Imbiancate le aree interne della provincia di Ancona e Macerata, 20 centimetri a Visso, così come a Bolognola, dove la nevicata è stata accolta con grande gioia dai visitatori, molti i turisti che avevano raggiunto gli impianti nelle prime ora della mattinata per una giornata sulla neve. Il pericolo ora però sono le strade e il rischio ghiaccio.

Ad Ancona sono attivi dalla scorsa notte i mezzi spargisale sulle principali arterie cittadine, pronti i mezzi spazzaneve. E' stato preparato un piano di ripartizione della città in 14 zone in modo da intervenire immediatamente. Da Arcevia a fabriano a Osimo, diverse decine le chiamate ai vigili del fuoco, perlopiù automobilisti rimasti bloccati a causa della neve.

La maggior parte delle strade sono percorribili ma, a causa del nevischio e del ghiaccio, le corsie sono sdrucciolevoli, scrivono dal Comune di Senigallia, invitando i cittadini a non mettersi al guida se non strettamente necessario e solo con gomme adeguate o catene da neve.