Tempi duri per i no vax, dal 20 gennaio per fare una semplice piega dal parrucchiere o una manicure dall'estetista servirà il green pass. Quello base però che si ottiene anche solo con tampone antigenico o molecolare. In assenza di vaccino o tampone si rischia una sanzione che va da 400 a mille euro, sanzione prevista sia per i clienti sia per il titolare dell'attività, tenuto a verificare il possesso del certificato verde. Una misura che riguarda centri estetici, parrucchieri e barbieri.

Non un grosso problema, dicono gli stessi titolari delle attività interessate tramite le associazioni di categoria, a livello organizzativo non cambia molto. Parrucchieri ed estetisti seguono già un serio protocollo di sanificazione previsto dalla regione, il problema vero però riguarda il rischio dell'abusivismo.