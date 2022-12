Festeggiare il Natale con albero e luminarie? Questa volta no, almeno non per l'azienda Clementoni di Recanati che ogni anno illuminava a festa gli addobbi di fronte all propria sede a Fontenoce di Recanati. Quest'anno invece niente luci e il risparmio derivato dalla non accensione sarà devoluto a famiglie in difficoltà… come? Grazie al supporto dell'Ufficio servizi sociali del Comune di Recanati, in collaborazione con alcune associazioni di volontariato che si occuperanno della distribuzione.