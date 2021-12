Una ferita inguaribile, un ricordo incancellabile, così Luigina Bucci, presidentessa del Cogeu, il Comitato Genitori Unitario, ricorda i momenti drammatici legati alla notte tra il 7 e l'8 dicembre del 2018 alla Lanterna Azzurra di Corinaldo. Lì dove a causa della calca innescata da un getto di spray al peperoncino persero la vita 5 adolescenti, Emma Fabini, Asia Nasoni, Benedetta Vitali, Daniele Pongetti e Mattia Orlandi e una mamma di 39 anni, Eleonora Girolimini.

Tre anni in cui è impossibile dimenticare chi non c'è più, ma è doveroso impegnarsi affinché un evento simile non ricapiti. Un messaggio ribadito nelle iniziative di “l8 per il futuro” per trasformare la giornata della strage di Corinaldo nella Giornata regionale del divertimento in sicurezza approvata all'unanimità ad agosto 2021 dal consiglio della regione Marche.