Tanta paura per gli abitanti delle case di via delle querce a trecastelli, qui intorno alle 12 un aereo ultraleggero che stava sorvolando la zona è precipitato nel greto del fiume Cesano.

Una perdita di quota improvvisa dicono i testimoni e poi un forte botto. Immediato l'arrivo dei soccorsi. Due le persone che viaggiavano a bordo dell'aereo, due uomini di circa 70 anni.

Il primo, riuscito a trascinarsi da solo fuori dal velivolo subito dopo l'impatto non ha riportato gravi ferite, più preoccupanti invece le condizioni del secondo uomo, un pensionato di 73 anni: rimasto incastrato tra le lamiere, è stato estratto dai vigili del fuoco e poi portato in eliambulanza in codice rosso all'ospedale regionale di Torrette.

Non è comunque in pericolo di vita ed è comunque rimasto sempre cosciente. Un piccolo miracolo, dice chi ha visto l'aereo cadere giù impattandosi al suolo.

Sul posto oltre a vigili del fuoco e sanitari, anche i carabinieri per cercare di raccogliere le prime prove e testimonianze sulle cause dello schianto. Sull'incidente indagherà il personale dell'Enac (Ente nazionale aviazione civile).

Secondo i primi accertamenti, l'ultraleggero era partito poco prima dall'aviosuperficie di Monteporzio, nel pesarese, poco dtsante dal luogo dell impatto. L'incidente infatti è avvenuto subito dopo il decollo: lo stallo improvviso e poi la perdita di quota.