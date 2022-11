Verso il faccia a faccia pubblico tra Carlo Maria Pesaresi e Ida Simonella, in programma giovedì 10 novembre alle 21 al Ridotto del Teatro delle Muse e che sarà trasmesso in diretta televisiva su E'Tv Marche, canale 12, e in streaming sui social, sulla App e sul sito della nostra emittente. Il centrosinistra attende le Primarie del 27 novembre per scegliere il candidato sindaco della coalizione per le Amministrative 2023. Siamo stati tra gli anconetani per sapere cosa ne pensano.