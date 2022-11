Un confronto a due, ma con il coinvolgimento del pubblico in sala. Due ore serrate di domande, temi, presente e futuro per la città di Ancona nell’appuntamento di giovedì 10 novembre alle 21 al Ridotto del teatro delle Muse di Ancona con i candidati in vista delle primarie del 27 novembre. La sfida tra, in ordine alfabetico, Carlo Maria Pesaresi e Ida Simonella, deciderà chi sarà il candidato del centrosinistra alle elezioni comunali del 2023. L’incontro di giovedì prossimo con ingresso gratuito e moderato dai giornalisti di E’tv Marche, prevede anche le domande dal pubblico e verrà trasmesso in diretta sul canale 12 delle Marche e in streaming sul sito e la pagina facebook dell’emittente.