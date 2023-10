PORTO RECANATI – Sono in corso le ricerche da parte della Guardia Costiera di Civitanova per due presunti dispersi in mare a Porto Recanati. Da quanto si apprende si tratta di due uomini: uno si sarebbe tuffato e poi avrebbe avuto dei problemi. L’altro si sarebbe immerso per aiutarlo ma nessuno dei due poi sarebbe tornato a riva. Erano nell’area del complesso Montecatini. Oltre alla Guardia Costiera in mare, via terra stanno lavorando i Vigili del Fuoco nelle ricerche.