Giovani, porto e sociale. Sono questi alcuni dei punti che Ida Simonella, attualmente assessore del comune di Ancona con deleghe al porto, al bilancio e ai trasporti ha presentato davanti a una platea gremita del ridotto delle Muse. L'appuntamento per il lancio della sua candidatura alle primarie del centrosinistra il prossimo 27 settembre che la vedrà sfidare l'avversario Carlo Pesaresi per concorrere poi come candidato sindaco alle amministrative del 2023. A sostenere la candidatura in prima fila il sindaco Valeria Mancinelli e tutta la Giunta. Durante l'evento Ida Simonella partendo dal suo percorso personale e professionale che prima della politica l'ha vista impegnata all'Istao e con Giorgio Fuà, ha tracciato un bilancio delle due ultime legislature facendo il punto su quanto è stato fatto e da dove bisognerebbe ripartire.