A Fermo proseguono le vaccinazioni, risolte le code segnalate nei giorni scorsi.

Sono stati aggiunti dei medici per aumentare le somministrazioni durante la settimana ma soprattutto si è deciso di aprire il centro anche nella giornata di sabato e nella mattinata di domenica, sempre senza prenotazione.

In fila in questi giorni tanti over 80 pronti a ricevere la terza dose.

Servizio di Laura Meda