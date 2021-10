La storia di Claudia Cutrignelli vittima di un incidente sul lavoro quando aveva 30 anni e oggi testimonial e informatore della sicurezza per Anmil Marche.

Nelle Marche da gennaio ad agosto 2021 si sono registrati 10.598 infortuni, 954 in più rispetto allo stesso periodo del 2020. I morti sul lavoro invece sono stati 22.

Domenica ricorre la 71esima giornata nazionale per le vittime degli incidenti sul lavoro. L’ANMIL Marche sarà presente con eventi e manifestazioni in diversi centri della regione. Il presidente regionale ANMIL Marcello Luciani presiederà la manifestazione di Fermo.

Servizio di Laura Meda