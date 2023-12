Una nuova casa per la capitale della scherma jesi che dovrebbe vedere la luce nel maggio 2024. Con le sue 17 pedane e le sale all’avanguardia, il nuovo palazzetto di jesi, costo 4,5 milioni di euro, stanziati da coni, regione marche e comune, sarà punto di riferimento della Nazionale azzurra.

Ieri la visita al cantiere da parte del presidente del Coni Giovanni Malagò che si è complimentato con la città di Jesi per i suoi straordinari campioni, campioni di ieri come le ex olimpioniche jesine Giovanna Trillini ed Elisa Di Francisca, di oggi come il neo campione del mondo Tommaso Marini e poi ovviamente di domani, con i bambini e i ragazzi del Club Scherma Jesi.