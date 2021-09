Grazie Roberto! Con un murales che lo raffigura nel momento in cui imbraccia la coppa degli Europei, realizzato in questi giorni dal Team Technicalz la città di Jesi ringrazia il suo cittadino campione, il ct della nazionale di calcio Mancini e si prepara a festeggiarlo il prossimo 15 settembre con una festa in suo onore al Palasport che è già sold out. Ma per rendere l’evento fruibile a tutti la serata verrà trasmessa in diretta streaming sul sito del comune.