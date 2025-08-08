URBISAGLIA – Un operaio è morto questa mattina mentre era al lavoro nella Fonderia acciai speciali (Fas) di Urbisaglia (Macerata). È accaduto intorno tra le 12.30. I soccorritori giunti sul posto, allertati dai colleghi, hanno tentato in tutti i modi di rianimarlo ma non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Si tratta di uomo di 60 anni di Castelraimondo, S. B..



Secondo le prime ricostruzioni, l’operaio sarebbe stato ucciso da un macchinario, una gru a bandiera che solleva i pesi. Il titolare

dell’azienda avrebbe però escluso che il suo dipendente, al momento della tragedia, stesse usando quel macchinario per la manutenzione.

Le indagini sono attualmente in corso. Sul posto sono intervenuti carabinieri, il 118, il Servizio prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro (Spsal) dell’Azienda sanitaria territoriale (Ast) di Macerata oltre al magistrato di turno e al medico legale.