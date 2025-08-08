ANCONA – Una notte di altissima intensità chirurgica all’Azienda ospedaliero universitaria delle Marche di Ancona, dove un uomo, proveniente da Chieti, è stato sottoposto a un delicato intervento dopo un grave infortunio che ha coinvolto entrambe le mani. L’uomo è rimasto vittima di un incidente con una motosega, che ha provocato la subamputazione e la devascolarizzazione di più dita, con esposizione ossea e ampia distruzione dei tessuti molli.

Il paziente, centralizzato d’urgenza dall’Abruzzo a Torrette, è stato operato nella notte tra il 5 e il 6 agosto dal team della Chirurgia Ricostruttiva e Chirurgia della mano, diretto dal dottor Michele Riccio. A guidare l’intervento, il dottor De Francesco e la dottoressa Senesi, che hanno eseguito una complessa procedura microchirurgica di salvataggio. Fondamentale il supporto anestesiologico della dottoressa Rosanò e dell’équipe infermieristica composta dalla strumentista Fraboni e dagli infermieri Mancini e Migliozzi, che hanno garantito un’assistenza tempestiva, precisa e coordinata in un contesto di emergenza notturna ad altissima complessità.

Nonostante l’estrema gravità delle lesioni, l’équipe è riuscita a ricostruire buona parte delle dita di entrambe le mani mediante una complessa procedura microchirurgica di rivascolarizzazione digitale. Un risultato chirurgico di grande rilievo, che ha evitato una disabilità permanente e ha permesso di preservare una funzionalità globale degli arti, aprendo la strada a un recupero concreto. Questo intervento rappresenta un esempio virtuoso del modello hub&spoke adottato dalla Regione Marche per la gestione dei traumi complessi della mano: un sistema che consente il trasferimento rapido e mirato dei pazienti verso centri altamente specializzati, come l’Aou delle Marche, centro Hub regionale per la Chirurgia della Mano.