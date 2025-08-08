MONTEGIORGIO – A Montegiorgio (Fm), in località Piane, sono in corso i lavori per la realizzazione della nuova struttura strategica destinata ad accogliere la Protezione Civile e gli uffici comunali in caso di emergenza. L’opera è parte integrante del secondo stralcio degli interventi previsti per la delocalizzazione delle funzioni strategiche precedentemente ospitate a Palazzo Passari, edificio storico danneggiato dal sisma del 2016/2017.



«L’intervento, atteso da tempo, rappresenta un tassello fondamentale nel percorso di ricostruzione post-sisma e nella riorganizzazione delle funzioni pubbliche in un’ottica di sicurezza – conferma il commissario alla ricostruzione, Guido Castelli -. Con l’avvio dei lavori, Montegiorgio compie un passo concreto verso una gestione più sicura ed efficiente delle emergenze, dotandosi di un’infrastruttura moderna, funzionale e pensata per durare nel tempo. Ringrazio l’Ufficio Speciale Ricostruzione, il Comune, la ditta impegnata sul posto e la Regione Marche guidata dal presidente Acquaroli».



«Un intervento, quello che vedrà la riqualificazione dell’area ex palazzo Colonna, atteso da decenni – dichiara il sindaco di Montegiorgio, Michele Ortenzi – un luogo che, grazie alle numerose funzioni di cui sarà dotato, diverrà il simbolo di un’autentica rigenerazione di spazi destinati alla collettività. La Protezione civile di Montegiorgio è per noi e per l’intero territorio un fiore all’occhiello e la sede operativa che vedrà la luce all’interno della struttura strategica, rappresenterà un segno tangibile della sua presenza attiva e della sua efficacia. Un altro traguardo che si avvicina, grazie alla sinergia sempre produttiva con il Commissario Straordinario per la Ricostruzione e che avrà come unico beneficiario una comunità che vuol risorgere e ritrovare spazi comuni da condividere».

La nuova struttura sta sorgendo in un’area facilmente accessibile anche ai mezzi di soccorso, fuori dal centro storico. Sarà un edificio moderno, sviluppato su due piani, con spazi dedicati sia alla gestione delle emergenze che all’attività amministrativa ordinaria. Al

piano terra troveranno posto uffici e un alloggio per il personale operativo, mentre il primo piano ospiterà ulteriori uffici comunali.

Particolare attenzione è stata riservata all’accessibilità, con percorsi privi di barriere architettoniche, ascensore oleodinamico e parcheggi riservati. La struttura sarà inoltre dotata di sistemi di climatizzazione, illuminazione a led e impianti di sicurezza conformi alle normative più recenti