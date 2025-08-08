Confermato l'impegno a richiedere la riapertura, già a settembre, del tavolo ministeriale al ministero delle Imprese e del Made in Italy su Fedrigoni e Beko, sottolineando l'urgenza di calendarizzare l'incontro per verificare lo stato di attuazione degli accordi e affrontare eventuali inadempienze. È quanto emerso dal tavolo del lavoro convocato a Fabriano (Ancona) dalla sindaca Daniela Ghergo, con la partecipazione dell'assessore regionale al Lavoro Stefano Aguzzi, delle organizzazioni sindacali, delle associazioni di categoria, dei sindaci e dei rappresentanti istituzionali del territorio.

Per quanto riguarda Fedrigoni, Ghergo ha richiamato l'attenzione sulla mancata partenza dei progetti di formazione, sull'assenza di investimenti strutturali, sulla necessità di valorizzare la carta anche attraverso il possibile coinvolgimento del Poligrafico, sulla riduzione di personale negli impianti energetici, sulle voci di vendita della macchina F3 e sulla gestione del marchio.

Sul fronte Beko, le criticità riguardano la chiusura quasi totale del settore Ricerca e Sviluppo dal 25 agosto, con conseguente perdita di competenze altamente qualificate e un impatto sociale pesante legato al ricorso alla cassa integrazione. "Strumenti come la Zes possono essere un'opportunità reale, ma solo se resi operativi in tempi rapidi e con risorse adeguate. Arrivare tardi significherebbe compromettere definitivamente le possibilità di rilancio", ha detto Ghergo.

Pronta la replica di Aguzzi. "La Zes è un'opportunità concreta. – ha detto – Dopo anni di attesa, siamo riusciti a portarla nelle Marche. Può attrarre investimenti e rilanciare aree industriali in difficoltà come Fabriano. Ora serve responsabilità e concretezza". Su Fedrigoni, l'assessore ha evidenziato che gli impegni presi stanno trovando concreta applicazione: l'azienda ha confermato la volontà di mantenere attività sul territorio e di riassorbire una parte significativa dei lavoratori. "La formazione prevista dall'accordo è stata richiesta ed è in fase di attivazione" ha spiegato. "Sul fronte Beko, sono in corso le uscite volontarie previste dall'accordo. Chi non aderirà potrà contare sulla cassa integrazione, così da garantire tutele a tutti i lavoratori coinvolti. Il nostro obiettivo – ha ribadito – è il reimpiego, sia in nuovi progetti sia all'interno della stessa azienda". Aguzzi ha anche ricordato la criticità legata al marchio Fedrigoni, concesso in uso a un'azienda estera. "È in corso una causa legale – ha precisato – e non possiamo entrare nel merito, ma il danno d'immagine è evidente".