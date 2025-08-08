ANCONA – Importante operazione della Guardia di Finanza e dell’Adm. Al Porto di Ancona, grazie al fiuto infallibile di Isabel, il cash-dog delle Fiamme Gialle, è stato rinvenuto un bagaglio a mano che conteneva 240mila euro in contanti e che era stato occultato al di sotto degli effetti personali in un’utilitaria condotta da un cittadino di origine greche e residente in Germania.

Il denaro è stato posto sotto sequestro in quanto la somma non era stata dichiarata. Così, i militari del Comando provinciale di Ancona assieme ai funzionari dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli hanno deciso di approfondire il controllo a causa dello stato di agitazione dell’uomo. In seguito è scattata la sanzione immediata con il sequestro di circa 230mila euro, poiché la normativa vigente, per tale importo, prevede il sequestro del 100 per cento dell’importo eccedente la soglia di 10mila euro. Tra aprile e maggio i controlli al porto di Ancona hanno permesso di intercettare una quantità di denaro superiore ai 400mila euro e, nell’ultimo anno, addirittura superiore a due milioni di euro.