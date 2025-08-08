Dopo i danni causati dall'alluvione del 2022 è stato realizzato un nuovo ponte lungo la strada della Contea tra Frontone e Serra Sant'Abbondio, nel Pesarese.

La nuova infrastruttura, finanziata per quasi 1,4 milioni di euro, è stata realizzata a campata singola, senza pile in alveo, così da consentire un più agevole deflusso delle acque. L'impalcato, largo complessivamente sei metri, è costituito da travi prefabbricate in calcestruzzo armato precompresso. Le fondazioni profonde sono costituite, per ciascuna spalla, da sei pali trivellati del diametro di 80 cm e di lunghezza pari a dodici metri, disposti su singola fila. Il pacchetto stradale sovrastante è stato completato con il manto in conglomerato bituminoso, cordoli laterali in cemento armato e l'installazione di barriere di sicurezza bordo ponte (parapetti e guard-rail) conformi alla normativa vigente.