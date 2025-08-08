ANCONA – Concentrazioni di alga tossica ancora più elevati nei tratti costieri di Ancona del Passetto e di Pietralacroce. Permane quindi il divieto di balneazione imposto dall’amministrazione comunale. La decisione in seguito ai nuovi campionamenti effettuati da Arpam il 7 agosto, che hanno rilevato concentrazioni ancora più elevate rispetto al primo agosto scorso, con valori rispettivamente pari a 2,9 milioni di cellule per litro al Passetto e 1,1 milioni di cellule per litro a Pietralacroce.



Tali concentrazioni superano ampiamente la soglia di attenzione indicata dalle linee guida nazionali e impongono il permanere della fase di emergenza, in conformità con i protocolli di monitoraggio e intervento previsti per la gestione del rischio biologico nelle acque marine.

Nessuna presenza dell’alga è stata invece rilevata negli ulteriori punti di campionamento della regione. “L’Arpam continua a monitorare la situazione, intensificando i controlli nelle zone interessate e in quelle limitrofe. I dati raccolti sono tempestivamente comunicati alle autorità competenti e pubblicati alla pagina dedicata del proprio sito web istituzionale”, fanno sapere dal Comune di Ancona.



L’esposizione all’alga tossica, il nome tecnico-scientifico è Ostreopsis cf. ovata, può provocare effetti temporanei, ma significativi sulla salute umana, come irritazione delle mucose (naso, gola, occhi), emicrania, febbre, tosse secca, disturbi respiratori, dermatiti.



Oltre al divieto di balneazione, le autorità raccomandamp di non sostare a lungo sulle scogliere o nelle immediate vicinanze del mare, di prestare attenzione ai sintomi respiratori, soprattutto se insorgono dopo una giornata in spiaggia; di consultare il medico in caso di disturbi sospetti.

“Stiamo seguendo con attenzione l’evolversi della vicenda – assicura il vicesindaco di Ancona, Giovanni Zinni – attraverso un controllo costante insieme ad Arpam, i cui tecnici nei prossimi giorni effettueranno nuovi prelievi nella speranza di garantire i bagni di Ferragosto in tutta sicurezza nella spiaggia del Passetto”