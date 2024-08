SENIGALLIA – Due lavoratori in nero (uno minorenne): chiuso il cantiere pubblico, finanziato con i fondi del Pnrr, per riqualificare il parcheggio. Le Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Ancona hanno concluso un’operazione a contrasto dell’impiego di lavoratori in nero, individuando due lavoratori irregolari.

L’intervento, effettuato nei giorni scorsi dai militari della Tenenza di Senigallia, ha interessato un’opera pubblica, realizzata con risorse assegnate alle amministrazioni locali con finanziamento nell’ambito del Pnrr, per la riqualificazione di un parcheggio e delle vie adiacenti. Sul cantiere è stata accertata la presenza di due lavoratori in nero, di cui uno minorenne.

E’ stata quindi richiesta all’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Ancona la chiusura del cantiere in via preventiva e sono state irrogate sanzioni amministrative per svariate migliaia di euro.