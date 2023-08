MARCHE – Maltempo nel sud delle Marche nella giornata di ieri. Vigili del fuoco in azione per le numerose richieste di intervento pervenute, con i principali fenomeni che hanno interessato soprattutto la provincia di Ascoli Piceno. Alle 22 di ieri sera erano state effettuate una trentina di operazioni, specie per allagamenti nelle zone più basse, allagamenti di scantinati, piani interrati e alberi sulla sede stradale. Il comune maggiormente colpito è stato quello di San Benedetto del Tronto e zone limitrofe.

Effetti del ciclone Circe che, oltre ai temporali, ha portato anche la grandine con il suo carico di danni. L’evento più temuto nelle campagne si è verificato tra le province di Macerata, Fermo e Ascoli nel pomeriggio di ieri, colpendo, in molti casi, le vigne sopravvissute alla peronospora e gli oliveti. “Un nuovo allarme – ha sottolineato Coldiretti – da parte di un’agricoltura già martoriata dalle alluvioni e dalle continue piogge di maggio e giugno. Ad Apiro, in località Casalini, sono state colpite alcune aree del Verdicchio. Chicchi grandi come palline da golf anche a San Severino Marche. In provincia di Fermo e Ascoli la grandine ha colpito a Offida, Montalto, Ortezzano, Montottone, Monsampietro Morico e Cossignano. Ingenti i danni con i chicchi, grossi come noci, che hanno letteralmente bombardato fogliame e grappoli. Una crisi climatica sempre più evidente”.

Un rimedio immediato per difendere i propri raccolti, ha suggerito, “potrebbe essere quello di assicurare le aziende ma nella nostra regione solo il 7,4% della superficie agricola è coperta da una polizza assicurativa. Le aziende devono convincersi che ormai il clima è cambiato, che questi eventi non sono più eccezionali e non esiste altro modo per essere risarciti”. Da gennaio, nelle sole Marche, sono stati registrati oltre 40 eventi estremi secondo un’analisi Coldiretti su dati Eswd.