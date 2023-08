SPINETOLI – Traffico dei veicoli in tilt, stamattina sul raccordo autostradale dell’A14 Ascoli-Mare, direzione mare, a causa dell’incendio divampato su un autocarro in transito. I vigili del fuoco di Ascoli Piceno sono intervenuti per spegnere l’incendio che ha coinvolto un autocarro ed in particolare il rimorchio del mezzo, all’interno del quale erano trasportati generi alimentari.

Un’alta colonna di fumo nero si è alzata ed è stato, per questo, necessario interrompere il transito veicolare in direzione mare. Sul posto una squadra dei vigili del fuoco e due autobotti. Il rogo si è verificato attorno alle 11.30 nel tratto in corrispondenza del comune di Spinetoli.

La carreggiata è stata chiusa per il tempo necessario allo svolgimento dell’intervento. Non risultano persone coinvolte. Sul posto anche la Polizia stradale.