CINGOLI – Sono in calo le donazioni di sangue, necessario in caso di incidenti, per malattie e per garantire lo svolgimento di interventi chirurgici, e in estate lo è molto di più che durante il resto dell’anno.

La sezione comunale Avis di Cingoli nella persona della presidente Floriana Crescimbeni, vuole, anche in questo periodo, continuare a garantire le donazioni necessarie e per farlo ha bisogno della disponibilità dei donatori già iscritti e di nuovi volontari. È in questo spirito e con questo intento che si inserisce la presenza dell’Avis in numerose iniziative culturali e sportive cittadine. “Ogni volta è un’occasione per avvicinare qualcuno” sostiene la presidente Crescimbeni,” per proseguire questo cammino civile che non si è mai interrotto, neanche durante i mesi del lockdown: nel 2019 le donazioni erano state 620, nel 2020 622 , nel 2021 651 e quest’anno, fino al 31 luglio, ne sono state raccolte 415″.

Sabato 13 agosto in occasione del concerto “Lirica e dintorni” l’Avis lancerà ancora una volta questo messaggio attraverso la testimonianza di alcuni giovani donatori ma soprattutto sostenendo, come sponsor etico, la serata musicale e l’intera manifestazione. Il concerto si inserisce infatti nella manifestazione ‘Cingoli musica’, rassegna musicale che ha preso il via il 31 luglio e si concluderà il 21 agosto 2022 sotto la Direzione Artistica di Melissa Mastrolorenzi e patrocinata, oltre all’Avis, dal Comune di Cingoli, dalla Pro Loco e dall’Associazione “Amici dello Sferisterio” di Macerata.

L’appuntamento è dunque per sabato 13 agosto alle 21,15 nell’Hortus della Biblioteca: sarà l’occasione per ascoltare l’esecuzione di celebri arie di Verdi, Puccini, Leoncavallo, Tosti, per assistere a virtuosismi a colpi d’arco, attraverso un viaggio nel tempo intenso e ricco di emozioni.