ANCONA – Incidente mortale questa mattina ad Ancona, nel quartiere Archi. Un ragazzo di 21 anni, di origine somala e richiedente asilo politico, è stato investito da un’autocisterna mentre attraversava sulle strisce pedonali all’altezza dell’ingresso del park ed è rimasto ucciso sul colpo. Sul posto l’ambulanza del 118, Polizia Municipale e Carabinieri.

La vittima è un 22enne di origina somala, Mustafe Abdi Ahmed, arrivato tre mesi fa ad Ancona. Era un richiedente asilo e precedentemente era stato accolto ad Ascoli. La ricostruzione dell’incidente mortale è al vaglio degli agenti della polizia municipale che stanno anche ascoltando alcuni testimoni che hanno assistito al tragico investimento. Ma dalle prime informazioni sembra che il ragazzo sia stato “agganciato” all’improvviso dall’autobotte e trascinato per diversi metri senza che l’autista del messo pesante (classe ’68 di Montemarciano) se ne accorgesse.

Il cordoglio del sindaco Valeria Mancinelli

“La tragedia che è avvenuta stamattina lungo via Marconi agli Archi ci lascia attoniti. Sulla dinamica dell’incidente stradale sta lavorando chi deve. Come sindaco e a nome della città di Ancona esprimo un dolore profondo per la giovane vittima, la cui vita in un attimo è stata spazzata via”.