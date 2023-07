Una storia commovente che arriva dal Piceno. È il 2018 quando Lucia Mielli, referente per Ascoli dell'associazione Refugees Welcome, assieme a suo marito Francesco Rapicano, abbracciano in famiglia Blessing. È in dolce attesa, quella giovane donna partita dalla Nigeria in cerca di futuro. Di lì a poco darà alla luce Isabella Imose, che oggi ha cinque anni, e sposerà il suo Eghosa.

Confortati dall'affetto dei nuovi genitori, Blessing ed Eghosa costruiscono una nuova vita. Lei, tra studio e cura dei figli, al plurale, vista la nascita sei mesi fa di Davide Efe. Lui, dipendente in una ditta a Pedaso.

Fino all'autonomia, in un'abitazione tutta loro. Fino a rendersi protagonisti della prima storia di migranti che accolgono un migrante: Haroon, 28 anni, lavoratore di un'azienda del Piceno, il cui contratto sarebbe stato a rischio se non fosse stato ospitato dall'inizio di maggio.

Servizio di Giacomo Giampieri

Riprese e montaggio by Matteo Delicato