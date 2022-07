Dopo la visita del ministro Giovannini a Pesaro e il piano di interventi e risorse, in particolare per la parte nord della Regione, Confindustria Ancona con il presidente Pierluigi Bocchini torna a lanciare a gran forza l’arretramento di tutta la Ferrovia Adriatica, auspicando un progetto condiviso.

Intanto fa sapere il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli: "Questa mattina mi sono incontrato con il Ministro Giovannini per la Ferrovia Adriatica. Abbiamo condiviso l’importanza e la necessità di potenziare la linea, ma tenendo conto anche di una visione d'insieme e di sostenibilità del territorio. Ho proposto di procedere per fasi, salvaguardando l'unitarietà del progetto, anche dividendo la nostra regione in due macro-aree e chiedendo al Ministro di concentrarsi su una soluzione d’insieme per il tratto fino a Falconara per poi concentrarsi sul resto delle Marche. Nei prossimi giorni proveremo a trovare una convergenza che possa tenere insieme tutte le esigenze delle parti in causa, considerando le disponibilità finanziarie".