Dare ossigeno a un settore vitale per le Marche e per il Made in Italy, pesantemente colpito dalla pandemia. E’ la moda che vuole tornare a far sognare, attraverso stile e artigianalità.

Una delle leve è nell’innovazione, dei materiali e dei prodotti, da raggiungere attraverso la spinta dei fondi europei nella programmazione 2021-2027.

Il tema è stato al centro di un nuovo appuntamento dell’Osservatorio della Specializzazione intelligente.

Servizio di Lucio Cristino