"Il dono di una giovane che moltiplica la vita": porta questa iscrizione la targa apposta sulla stele in ricordo di Caterina Governatori che domenica 8 maggio è stata scoperta nel piazzale antistante la scuola materna Crocette.

Una data dal profondo significato, perché in quel giorno – cinque anni fa – la tragedia di Caterina si trasformava in speranza di salvezza per altre persone grazie al trapianto multiorgano.

Acconsentendo all’espianto, i genitori della giovane fidardense hanno dato una testimonianza di amore gratuito e speranza, un gesto che ora si concretizza in un’opera a sua volta veicolo di sensibilizzazione sull’importanza della cultura del dono. Alta due metri e mezzo, la stele è formata da un corpo in ferro forgiato dalla ditta Moschini e da un ritratto in bronzo dello scultore Renzo Romagnoli.

L’idea è partita dalla famiglia di Caterina, trovando l’appoggio dell’Amministrazione Comunale, delle associazioni di cui Aido Marche, Avis e Ato, associazione per i trapianti di organi) e di alcuni sponsor che hanno contribuito e sostenuto la realizzazione.

Servizio di Laura Meda