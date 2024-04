Venerdì 5 aprile 2024 alle ore 21:30, presso il Museo di Palazzo Bonafede, a Monte San Giusto, si è tenuta la conferenza stampa per la presentazione del nuovo progetto dedicato al Wedding.

Monte San Giusto apre le porte al mondo dei matrimoni. "Monte San Giusto destinazione Wedding": il racconto di Monte San Giusto come meta per un ‘Sì, lo voglio‘ in grande stile. E' stata l’occasione per presentare il nuovo video promozionale, le eccellenze del nostro territorio, tra bellezza, tradizione e i luoghi di un centro storico ricco di fascino. L'amministrazione comunale ringrazia i professionisti e tutte le attività che hanno collaborato alla realizzazione di questo nuovo progetto che mira a creare nuove opportunità per Monte San Giusto.