Parla di Carolina Picchio il Questore di Ancona Cesare Capocasa. L’adolescente di Novara aveva solo 14 anni quando quel video buttato in pasto alla rete da suoi coetanei diventò per lei un peso troppo grande, tanto da decidere di togliersi la vita. A lei è dedicata la prima legge italiana sul Cyberbullismo e il questore Capocasa conosce bene il dispositivo. Fece il primo ammonimento, in linea con la neo varata legge, quando guidava la Questura ad Imperia, nel 2017.

Cyberbullismo, uso smodato dei social, dipendenze patologiche, abuso d’alcol e droghe rappresentano un’emergenza sociale che investe i giovani: emerge dal lancio della campagna “Amiamo la vita” presentata insieme alla Confartigianato Ancona-Pesaro Urbino e all’Ufficio Scolastico Regionale per portare informazioni e numeri utili da chiamare in tutte le scuole di Ancona e nei luoghi più frequentati dai ragazzi, specie anche dopo i fenomeni, delle cosiddette Baby Gang che hanno interessato specie nel post look down il centro città.