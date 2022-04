Rispetto a un anno fa i nastri in acciaio per le barriere stradali costano più del doppio, ferro e acciaio per cemento armato vanno oltre il 72%, il legno per infissi è aumentato quasi dell’80%. E’ la carta dei dolori che emerge dal recente decreto del Ministro delle Infrastrutture e delle Mobilità Sostenibili che ha creato un fondo per la compensazione, per evitare il blocco dei lavori con i prezzi ormai al galoppo.

Azioni specifiche, su cui ormai si ragiona da diverse settimane, sono previste anche per la ricostruzione del centro Italia dopo il sisma del 2016. Ci sono più di 70 mila edifici da rimettere in piedi, di cui la metà nelle Marche, con un avvio dei cantieri di fatto un anno e mezzo fa. Il commissario straordinario al sisma 2016 Giovanni Legnini dice: “Soluzioni in arrivo entro pochi giorni”.