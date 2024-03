I lavoratori del gruppo Enel in sciopero in piazza del plebiscito ad Ancona così come in tutta Italia. La protesta per dire no a molteplici scelte dell'azienda dall'eccessiva esternalizzazzione delle attività dell'area distribuzione alla carenza di personale. Nelle Marche negli ultimi 10 anni è stato perso il 40% della forza lavoro, la vertenza riguarda in totale 1000 lavoratori.