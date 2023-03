La vita giornaliera di una donna? E' un po' come fare le scale mobili al contrario, come mostra il recente spot della Rai dedicato alla giornata internazionale dei diritti delle donne, parte proprio da questa significativa immagine l'intervento della Presidente della Commissione Pari Opportunità Maria Lina Vitturini in occasione dell'incontro dedicato alle donne presso il Teatro Sperimentale di Ancona con i giovani studenti delle scuole superiori cittadine. Oggi spiega la Vitturini, il gap tra donne e uomini è preoccupante, soprattutto nel mondo del lavoro.

Senza dimenticare la piaga della violenza, sono in costante aumento, spiega il procuratore aggiunto di Ancona Valentina d'Agostino, i procedimenti per i reati del codice rosso: parliamo di maltrattamenti, di violenze sessuali, di lesioni ma anche di atti persecutori. E da qui l'invito rivolto ai giovani, affinchè non sottovalutino i propri comportamenti, specialmente in materia di consenso sessuale.