La giornata dell'otto marzo diventa un momento di lotta per i diritti non solo delle donne, ma anche di coloro che stanno scappando dalla guerra non solo quella in Ucraina .

L'appello lanciato in Piazza Cavour ad Ancona per lo sciopero femminista e transfemminista organizzato dall'associazione "non una di meno transterritoriale Marche.