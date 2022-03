E' scappato dall'Ucraina, ha attraversato la Romania, poi l'Austria. Lo ha fatto a bordo di un bus a disposizione dei profughi in fuga dalla guerra. È arrivato nelle Marche per farsi ricoverare nel reparto di oncologia dell'ospedale di Torrette di Ancona. È l'odissea di Pietro, 30enne moldavo malato oncologico, costretto a lasciare una moglie e un figlio di 5 anni a Kiev, il cui ospedale è stato liberato da tutti i pazienti ricoverati per far posto ai feriti di guerra