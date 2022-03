Raccontare la guerra con le parole di chi la guerra l'ha vissutra sulla propria pelle, sentirsi al sicuro dopo aver affrontato l'inferno ma continuare ogni giorno a temere per la vita della propria famiglia, sono le storie di Halima e Rahila, due giovanissima afghane di etnia azara perseguitate nel proprio paese, sfuggite dall'afhanistan lo scorso agosto.

Sono le loro testimonianze e poesie ad aprire l'incontro organizzato dal coordinamento Nativa di Porto Sant'Elpidio, dedicato all'Afghanistan e alle sue donne. Protagoniste dell'evento oltre alle giovani Halima e Rahila, oggi ospiti del progetto Sai di Porto Sant'Elpidio, due straordinari esperti di Afghanistan, il giornalista e ricercatore Giuliano Battiston e la dottoressa Raffaela Baiocchi, Direttrice del Centro di Ginecologia e Ostetricia aperto da Emergency nel Panshir.

Sono loro sul palco del Teatro delle Api di Porto Sant'Elpidio a rispondere alle domande e ai dubbi di una folta platea, una serata dedicata a capire la situazione del paese, lontano dai luoghi comuni.

Inevitabile anche il pensiero all'attuale guerra in Ucraina e alla situazione dei profughi. Non esistono profughi di serie A e profughi di serie B, o forse sì. Mentre sono stati attivati i corridoi umanitari per le persone in fuga dall'Ucraina, molti afghani, spiega Battiston, ancora oggi sono in attesa di questi corridoi: a sei mesi dalla presa del potere da parte dei talebani, la comunità internazionale si è pressochè dimenticata dell 'Afghniastan e del suo popolo.

Servizio di Laura Meda