Da Kabul a Camerino, in fuga dal proprio paese per costruire un nuovo futuro, è la storia di Aqila scappata da una città in guerra dove ogni giorno esplodeva una bomba e dove alla donne era impedito tutto, persino studiare. Ma è anche la storia di Olha, 25enne ucraina fuggita pochi giorni fa da Kiev dopo un rocambolesco viaggio in auto, lasciando dietro di lei ogni cosa, anche gli affetti più cari

E se Aqila è stata portata in salvo da Kabul insieme alla sua famiglia, Olha soffre e si preoccupa ogni giorno per i genitori nascosti in un rifugio sotto i bombardamenti a Kiev e per gli amici buttati dall'oggi al domani dentro una guerra più grande di loro.

Da Kabul a Kiev, 4500 km mdi distanza, un'unica storia, la storia di due giovani donne che hanno hanno vissuto l'inferno ma che ora chiedono a gran voce la pace.

Servizio di Laura Meda