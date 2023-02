Dovrebbero partire in primavera i lavori di messa in sicurezza di Via Ancona a Osimo. La tempistica è emersa nell'ultimo incontro svoltosi in Prefettura ad Ancona tra Comune, Regione e Anas. La strada che congiunge San Biagio all’Aspio di Osimo è franata a bordo della carreggiata lo scorso 25 gennaio a causa del maltempo.