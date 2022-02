Costruire o ristrutturare macchinari, impianti e attrezzature per rendere più moderne le aziende agricole della Regione. A disposizione i fondi della sottomisura 4.1 del bando del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Marche che verrà presentato agli agricoltori il prossimo 10 febbraio alle 17 a Cagli, in provincia di Pesaro Urbino, negli spazi dell’azienda agricola Nucci. La scadenza per presentare le domande è fissata per il prossimo 19 maggio.