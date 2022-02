Il passaggio in zona arancione delle Marche continua a non piacere al presidente della regione Francesco Acquaroli che torna a sottolineare una discrepanza tra la situazione reale e le misure adottate. Di fatto per chi ha il green pass ottenuto con la vaccinazione o con la guarigione dal covid il cambio di colore non comporta nessun cambiamento, ma Acquaroli ha scritto una lettera al presidente della Conferenza delle Regioni Massimiliano Fedriga, affinché convochi una Conferenza delle Regioni per affrontare subito questo tema. Tante sottolinea sono le attività che stanno chiudendo.