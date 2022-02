Continuano le visite delle aziende potenzialmente interessate ad acquisire il sito Caterpillar di Jesi a rischio chiusura dopo l'annuncio della attuale proprietà di voler cessare l'attività nello stabilimento in cui lavorano 260 persone.

L'ultima si è verificata questa mattina e si guarda dunque con grande aspettativa al 14 febbraio data di scadenza del termine posto dall'azienda per manifestazioni di interesse da parte di eventuali investitori. Il 15 febbraio poi è convocato un nuovo tavolo al mise questa volta in presenza a Roma per discutere del futuro del sito e dei lavoratori, ma grande attesa c'è anche per l'arrivo allo stabilimento del ministro del lavoro Andrea Orlando il prossimo venerdì 11 febbraio