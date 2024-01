Un nuovo, duro, affondo del Partito Democratico sulla gestione dell'aeroporto. I dem, oggi in conferenza, hanno imputato responsabilità negative alla Giunta regionale, mostrando seria preoccupazione per il futuro del Sanzio. È stata definita come imbarazzante la vicenda dei voli di continuità territoriale per Roma, Milano e Napoli, che Aeroitalia interromperà ad ottobre 2024, dopo l'aspra diatriba con l'Atim. A proposito, il Pd richierà la soppressione dell'Agenzia con una proposta di legge.