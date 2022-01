Persone in coda dalle cinque del mattino e attese lunghe anche quattro ore è il riassunto del primo turno di open day vaccinali organizzati dall'otto al 12 gennaio dalla Regione Marche. 16 gli hub messi a disposizione in cui chi è maggiorenne può vaccinarsi senza prenotazione. Prioritariamente queste giornate sono rivolte a chi deve fare la terza dose, ma sono aperte anche a chi si vaccina per la prima volta anche se in questo secondo caso ci si può rivolgere senza prenotazione a qualunque centro vaccinale.