Grande festa in casa A.P.D. Pallamano Camerano per la presentazione delle squadre della societàè, molte delle quali sono impegnate ai massimi livelli nei vari campionati. Con una squadra femminile in A2 e l'Under 20 prima in classifica, occhi puntati sulla prima squadra di serie A1 Silver alla vigilia del derby con la Pallamano Chiaravalle