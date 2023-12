Ad Ancona "un'iniziativa volta a sensibilizzare l'utenza a non sprecare il cibo e, qualora dovesse essere trasformato in rifiuto, di conferirlo nel giusto contenitore al fine di poterlo recuperare come materia prima seconda. In regalo un kit per il corretto conferimento della frazione umida, di origine prevalentemente alimentare, e un Giacinto elemento simbolico e concreto della sostenibilità e circolarità del comportamento virtuoso dei cittadini". La quinta edizione di "Regaliamoci l'ambiente" di AnconAmbiente