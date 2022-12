Ieri l'Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche è stata premiata dall'Agenas come migliore ospedale pubblico d'Italia. Un risultato che conferma una crescita di sistema dell'ospedale di Ancona-Torrette, il quale può vantare almeno sei aree cliniche d'eccellenza, ma è considerato anche come un modello per quanto concerne il management e le politiche di investimento che hanno portato la struttura sanitaria ai vertici nazionali. Abbiamo incontrato il direttore generale ad interim dell'Aou delle Marche, Antonello Maraldo: "Qui si fa eccellenza, non possiamo che continuare su questa strada"